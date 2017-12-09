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رئيس وزراء ماليزيا: لن نسمح باغتصاب القدس

السبت 09 ديسمبر 2017 09:02 م بتوقيت القدس المحتلة

رئيس وزراء ماليزيا: لن نسمح باغتصاب القدس

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزّاق إن بلاده "لن تسمح أبدا باغتصاب القدس"، وذلك تعليقًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بالمدينة المحتلة "عاصمة لإسرائيل".

واعتبر عبد الرزّاق في بيان له، اليوم السبت، "أن أمريكا بقرارها المذكور انتهكت مبدأ السيادة المنضوية في قرارات الأمم المتحدة".

وتابع: "لدينا تعاون مع أمريكا في مجالات كثيرة، غير أنه لا يمكننا الموافقة على قرار واشنطن حول القدس"، مؤكدا أن مواقف بلاده وقراراته ستبقى ثابتة في هذا الإطار.

ولفت إلى أنه سيلغي بعض ارتباطاته من أجل إنهاء التحضيرات اللازمة لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة حول القدس، المقررة في إسطنبول، الأربعاء المقبل.

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