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أفغانستان تنتصر للأقصى وتهتف ضد قرار ترمب

السبت 09 ديسمبر 2017 04:34 م بتوقيت القدس المحتلة

أفغانستان تنتصر للأقصى وتهتف ضد قرار ترمب

قناة الأقصى - غزة

شهدت ولاية "هرات" غربي أفغانستان، مظاهرة احتجاجية واسعة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وشارك الآلاف من الأفغانيين في المظاهرة الاحتجاجية، اليوم السبت، مردّدين هتافات من قبيل "الموت لإسرائيل"، و"الموت لأمريكا"، و"يحيا الإسلام".

وقال "فضل الرحمان أنصاري"، رئيس مدرسة "دار العلوم" بهرات، في كلمة، إن ترمب أهان قبلة المسلمين الأولى بقراره الأخير.

وطالب أنصاري ترمب بالتراجع عن القرار، داعيًا حكومة بلاده إلى قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه ينبغي على جميع المسلمين عدم السكوت إزاء هذه الظلم، مشيرًا إلى ضرورة التحرك المشترك بين الدول الإسلامية.

وأعلن ترمب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

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