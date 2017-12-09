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مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

السبت 09 ديسمبر 2017 04:30 م بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اندلعت مواجهات متفرقة بعد ظهر السبت بين مواطنين وقوات الاحتلال الصهيونية في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص المطاطي في المنطقة.

كما رشقّ الشبّان الحاجز العسكري المؤدّي إلى شارع الشّهداء بالحجارة.

وتستمر الفعاليات الجماهيرية في مناطق التماس في القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة، بالتزامن مع تواصل الفعاليات التضامنية في عواصم عربية وغربية، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" ونقله السفارة إليها.

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