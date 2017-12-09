  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة

السبت 09 ديسمبر 2017 02:39 م بتوقيت القدس المحتلة

تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة

قناة الأقصى - غزة

شيعت جماهير غفيرة ظهر السبت جثمان الشّهيد القسامي محمد الصفدي، الذي ارتقى فجرًا برفقة الشهيد محمود العطل؛ جراء قصف صهيوني لموقع للمقاومة جنوبي مدينة غزة.

وانطلق موكب التشييع من المسجد العمري وسط المدينة، بمشاركة جماهيرية وقيادات بالفصائل ونواب في المجلس التشريعي، ليُوارى الثرى في المقبرة الشرقية شرقي المدينة.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر قبيل بدء التشييع في المسجد: "إن شعبنا يقدم الغالي والنفيس للدفاع عن فلسطين وحماية مقدسات شعبنا ومدينة القدس".

وأضاف أن "كتائب القسام تقدم رجالها فداءً للأقصى، وحبًا لمدينة القدس المحتلة".

وذكر أن الانتفاضة الشعبية مستمرة "حتى يرجع المأفون ترمب عن قراره المشؤوم بحق القدس"، على حد وصفه.

وطالب العالم العربي والإسلامي بالنفير لنصرة مدينة القدس، والانطلاق بفعاليات كبيرة كما الأمس، مشددًا على أن المسيرات والفعاليات في فلسطين ستتواصل للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتراجع عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال".

ودعا قادة الأمة العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والسياسية أمام ترمب لدفعه إلى التراجع عن سياساته بحق القدس".

ومن المقرر أن تُشيّع جثمان الشهيد القسامي العُطل عصر اليوم.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم عن استشهاد مقاومين من عناصرها إثر استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني موقع تدريب فجر اليوم جنوبي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن الشهيدين هما: "محمد محمد جبر شعبان الصفدي (29 عامًا) من حي الدرج، ومحمود محمد عبد القادر العطل من الشيخ رضوان".

وقصفت طائرات الجيش الصهيوني فجر اليوم ثلاثة مواقع تدريب لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال القطاع وجنوبه ومدينة غزة.

وأوضح مراسلنا أن القصف استهدف موقع "القادسية" غربي خانيونس، و"بدر" جنوبي مدينة غزة، وموقعًا ثالثًا في منطقة "الإدارة المدنية" بشمالي القطاع.

وارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على شعبنا منذ أمس إلى أربعة شهداء ارتقوا في القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 1100 جريح في محافظات الضفة والقدس المحتلتين وغزة.

وتستمر الفعاليات الجماهيرية في مناطق التماس في القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة، بالتزامن مع تواصل الفعاليات التضامنية في عواصم عربية وغربية، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" ونقله السفارة إليها.

تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة
تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة
تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة
تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة
تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة
تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
22851788_2162546330454442_2331190607336768790_n

تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
صورة

تشييع جثماني الشهيدين الصالحي وزهران
zz

تشييع حاشد للشهيد الجعفري في رفح
mm

تشييع جثمان الشهيد الطيراوي برام الله
20621107_2038374276204982_7891087593628150765_n

مواجهات عنيفة بعد تشييع جثماني شهيدين ببيت لحم

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تبعات التصعيد الخطير
منذ 3 ساعات

استمرار مواجهات وتظاهرات انتفاضة حرية القدس
منذ ساعتين

أسرى حماس: قرار ترمب بمثابة مراسم دفن لـ "عملية السلام" المزعومة
منذ 6 ساعات

شهيدان قساميان بقصف الاحتلال موقعا للمقاومة جنوب غزة
منذ 16 ساعة

حماس تدعو لوحدة الصف وتصعيد الانتفاضة لأجل القدس
منذ 11 ساعة

غارات صهيونية على مواقع للمقاومة في قطاع غزة

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

د.أيمن ناهية
​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة