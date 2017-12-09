تشييع حاشد للقسامي الصفدي في غزة

قناة الأقصى - غزة

شيعت جماهير غفيرة ظهر السبت جثمان الشّهيد القسامي محمد الصفدي، الذي ارتقى فجرًا برفقة الشهيد محمود العطل؛ جراء قصف صهيوني لموقع للمقاومة جنوبي مدينة غزة.

وانطلق موكب التشييع من المسجد العمري وسط المدينة، بمشاركة جماهيرية وقيادات بالفصائل ونواب في المجلس التشريعي، ليُوارى الثرى في المقبرة الشرقية شرقي المدينة.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر قبيل بدء التشييع في المسجد: "إن شعبنا يقدم الغالي والنفيس للدفاع عن فلسطين وحماية مقدسات شعبنا ومدينة القدس".

وأضاف أن "كتائب القسام تقدم رجالها فداءً للأقصى، وحبًا لمدينة القدس المحتلة".

وذكر أن الانتفاضة الشعبية مستمرة "حتى يرجع المأفون ترمب عن قراره المشؤوم بحق القدس"، على حد وصفه.

وطالب العالم العربي والإسلامي بالنفير لنصرة مدينة القدس، والانطلاق بفعاليات كبيرة كما الأمس، مشددًا على أن المسيرات والفعاليات في فلسطين ستتواصل للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتراجع عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال".

ودعا قادة الأمة العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والسياسية أمام ترمب لدفعه إلى التراجع عن سياساته بحق القدس".

ومن المقرر أن تُشيّع جثمان الشهيد القسامي العُطل عصر اليوم.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم عن استشهاد مقاومين من عناصرها إثر استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني موقع تدريب فجر اليوم جنوبي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن الشهيدين هما: "محمد محمد جبر شعبان الصفدي (29 عامًا) من حي الدرج، ومحمود محمد عبد القادر العطل من الشيخ رضوان".

وقصفت طائرات الجيش الصهيوني فجر اليوم ثلاثة مواقع تدريب لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال القطاع وجنوبه ومدينة غزة.

وأوضح مراسلنا أن القصف استهدف موقع "القادسية" غربي خانيونس، و"بدر" جنوبي مدينة غزة، وموقعًا ثالثًا في منطقة "الإدارة المدنية" بشمالي القطاع.

وارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على شعبنا منذ أمس إلى أربعة شهداء ارتقوا في القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 1100 جريح في محافظات الضفة والقدس المحتلتين وغزة.

وتستمر الفعاليات الجماهيرية في مناطق التماس في القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة، بالتزامن مع تواصل الفعاليات التضامنية في عواصم عربية وغربية، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" ونقله السفارة إليها.