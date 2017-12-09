نقل الشيخ صلاح إلى سجن عسقلان

قناة الأقصى - الداخل المحتل

نقلت إدارة سجون الاحتلال الصهيونية الأسير الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، إلى سجن "شكيما" بعسقلان.

وقال المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن صلاح، "إنه تم نقله الخميس الماضي من سجن “رامون” في صحراء النقب إلى سجن “شيكما” في مدينة عسقلان القريبة من قطاع غزة".

يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح يحاكم على خلفية اتهامه "بالتحريض على الإرهاب" وفق مزاعم المؤسسة الصهيونية .

واعتقل صلاح بتاريخ 15-8-2017 من منزله في مدينة أم الفحم، وقدّمت ضده لائحة اتهام تستند إلى خطب له قيلت في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى بتاريخ 14-7-2017 وعملية الأقصى التي نفّذت في ذلك اليوم،