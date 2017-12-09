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أسرى حماس: قرار ترمب بمثابة مراسم دفن لـ "عملية السلام" المزعومة

السبت 09 ديسمبر 2017 01:49 م بتوقيت القدس المحتلة

أسرى حماس: قرار ترمب بمثابة مراسم دفن لـ "عملية السلام" المزعومة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

استنكرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال قرار الإدارة الامريكية باعتبار مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

واعتبرت الهيئة في بيان لها، السبت، أن هذا القرار لن يغير من حقيقة كون القدس فلسطينية عربية إسلامية، وأنها عاصمة فلسطين الأبدية، وأنه بمثابة مراسم دفن لما يُسمى بعملية السلام المزعومة.

وأضاف البيان: "القرار يمثل دليلاً واضحاً على أن الادارة الأمريكية لم تكن يوماً وسيطاً نزيهاً أو راعياً حقيقياً للسلام في المنطقة، مما يستوجب من السلطة الفلسطينية إعادة النظر في مسار التسوية والمفاوضات مع الاحتلال ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معه"..

وحيّت الهيئة جماهير شعبنا وأمتنا الذين خرجوا في تظاهرات مشهودة دفاعاً عن القدس والأقصى ورفضاً للقرار الأمريكي الجائر، داعية الأنظمة العربية والاسلامية الى موقف جاد وموحد في مواجهة هذا القرار.

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