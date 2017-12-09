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حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تبعات التصعيد الخطير

السبت 09 ديسمبر 2017 01:25 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تبعات التصعيد الخطير

قناة الأقصى - غزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن تبعات ونتائج التصعيد الخطير بقصف المدنيين والمؤسسات ومواقع المقاومة في الضفة وغزة.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، السبت، إن حركته تعتبر استهداف الاحتلال الصهيوني وقصفه المدنيين والمؤسسات ومواقع المقاومة في الضفة وغزة بشكل متعمد جريمة تضاف إلى جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا، وتجرؤ على الدم الفلسطيني نتيجة الغطاء والدعم الأمريكي اللا محدود لهذه الجرائم والانتهاكات.

وأضاف أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير ونتائجه، والذي لن يفت من عضد شعبنا وإرادته ومقاومته وانتفاضته المباركة لنصرة القدس والدفاع عنها وإفشال كل المخططات التي تستهدف حقوقه ومقدساته.

واستشهد مقاومان قساميان في قصف صهيوني لموقع تابع للمقاومة جنوب مدينة غزة فجر السبت، كما ارتقى شهيدان خلال المواجهات على حدود قطاع غزة أمس.

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