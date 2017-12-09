استمرار مواجهات وتظاهرات انتفاضة حرية القدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

استمرت المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، لليوم الثالث تواليا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، ونقل سفارة بلاده إليها.

واندلعت مواجهات عنيفة منذ صباح اليوم على الحاجز العسكري شمال بيت لحم، بينما أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

واشتبك متظاهرون وفتية المدارس صباح اليوم مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة خاصة في محافظة خانيونس، مما أدى إلى إصابة فتى وسيدة، ووقع العديد من الإصابات بالاختناق.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 مواطنين في قطاع غزة منذ أمس، وإصابة أكثر من 170 آخرين، خلال المواجهات على الحدود، وجراء القصف الغاشم على مواقع للمقاومة، بينما كانت حصيلة الإصابات في كل فلسطين أكثر من 1100 مصاب.