  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

لليوم الثالث تواليا

استمرار مواجهات وتظاهرات انتفاضة حرية القدس

السبت 09 ديسمبر 2017 12:08 م بتوقيت القدس المحتلة

استمرار مواجهات وتظاهرات انتفاضة حرية القدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

استمرت المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، لليوم الثالث تواليا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، ونقل سفارة بلاده إليها.

واندلعت مواجهات عنيفة منذ صباح اليوم على الحاجز العسكري شمال بيت لحم، بينما أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

واشتبك متظاهرون وفتية المدارس صباح اليوم مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة خاصة في محافظة خانيونس، مما أدى إلى إصابة فتى وسيدة، ووقع العديد من الإصابات بالاختناق.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 مواطنين في قطاع غزة منذ أمس، وإصابة أكثر من 170 آخرين، خلال المواجهات على الحدود، وجراء القصف الغاشم على مواقع للمقاومة، بينما كانت حصيلة الإصابات في كل فلسطين أكثر من 1100 مصاب.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

حماس تدعو لوحدة الصف وتصعيد الانتفاضة لأجل القدس

مشعل: استمرار التحرك الشعبي والرسمي سيجبر أمريكا على التراجع عن قرارها
24775192_1841303115946581_8210544601793859250_n

200 إصابة بمواجهات النفير العام لنصرة القدس

إعلان النفير العام لنصرة القدس

نصر الله يدعو إلى انتفاضة فلسطينية جديدة

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

شهيدان قساميان بقصف الاحتلال موقعا للمقاومة جنوب غزة
منذ 13 ساعة

حماس تدعو لوحدة الصف وتصعيد الانتفاضة لأجل القدس
منذ 8 ساعات

غارات صهيونية على مواقع للمقاومة في قطاع غزة
منذ 11 ساعة

مشعل: استمرار التحرك الشعبي والرسمي سيجبر أمريكا على التراجع عن قرارها
منذ 14 ساعة

استشهاد مواطن متأثراً بإصابته خلال المواجهات عصر الجمعة
منذ 15 ساعة

إصابات بينها خطيرة بقصف موقع للمقاومة شمال قطاع غزة

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

د.أيمن ناهية
​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة