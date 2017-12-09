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وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث قرار ترمب

السبت 09 ديسمبر 2017 08:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث قرار ترمب

قناة الأقصى

تعقد جامعة الدول العربية، اليوم السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وستعقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا طارئا لها قبيل انطلاق اعمال الاجتماع الوزاري مساء اليوم، للدول الأعضاء باللجنة على المستوى الوزاري وذلك برئاسة الاردن، وذلك للنظر في تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس.

من جانبه، حمّل الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، الإدارة الأميركية مسؤولية إشعال التوترات في المنطقة، مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني انتهز الفرصة لإشعال الأوضاع بصورة أكبر في القدس المحتلة وباقي الاراضي الفلسطينية عبر توظيف العنف المُفرط في مواجهة المُتظاهرين.

وقال إن الجامعة العربية تُتابع تطورات الموقف، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي لبحث الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذا القرار وتبعاته الخطيرة دفاعاً عن هوية ومكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي والديني.

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