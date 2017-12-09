غارات صهيونية على مواقع للمقاومة في قطاع غزة

قناة الأقصى

شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم السبت، عدة غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلينا أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ ثلاثة مواقع تابعة لكتائب القسام في جنوب ووسط وشمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف مراسلينا أن الاحتلال قصف موقع القادسيةغربي خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقع بدر وسط القطاع، وموقع الإدارة شرقي مخيم جباليا في الشمال.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت مساء أمس الجمعة موقعاً تابعاً للقسام شمال قطاع غزة، أدى لإصابة 15 مواطناً بينهم طفل بحالة خطيرة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، في وقت سابق مساء الجمعة، بقذيفتين نقطة للضبط الميداني في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال، مساء الجمعة، أن صواريخ أطلقت من غزة استهدفت مغتصبة "سديروت" والمجلسين الإقليميين "سدوت النقب" و"شار هنيغيف"، جنوبي فلسطين المحتلة.