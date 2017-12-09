مشعل: استمرار التحرك الشعبي والرسمي سيجبر أمريكا للتراجع عن قرارها

قناة الأقصى

طالب رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، بضرورة استمرار التحرك الشعبي والرسمي والضغط على كل عواصم القرار في العالم لإجبار الإدارة الأمريكية على التراجع عن قرارها بنقل سفارتها إلى القدس.

وقال مشعل، في مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء الجمعة، إن ما جرى اليوم خطوة مهمة ومبشرة، والأمة ستمضي في مسار يجبر الإدارة الأمريكية على إلغاء قرارها.

وأوضح أن القوى الفلسطينية والمجموع الوطني اتخذ خطوات مبكرة تعاظمت اليوم وأعلنوا انتفاضة شاملة، لكن هذا بالتأكيد لا يكفي، فالمطلوب فلسطينياً اليوم: تعزيز الصف الوطني الداخلي وإنجاز المصالحة دون عوائق وترتيب البيت الفلسطيني، ومن ثم انتهاج إستراتيجية وطنية نضالية موحدة، تتضمن الانتفاضة الشاملة والمقاومة بكل أشكالها، إضافة إلى إدارة القرار والتحرك السياسي إدارةً مشتركة.

ولفت إلى أن الفلسطينيين أعطوا فرصة كبيرة للمجتمع الدولي والمبادرات العربية؛ ولكن النتيجة كانت صفراً كبيراً، مردفاً: اليوم القضية متعلقة بالقدس، وهو ليس موضوعا سياسيا قابلاً للتفاوض، ولا يوجد خيارات أمامنا إلا التمسك بالقدس.

وأشار إلى أن الفلسطينيين أجبروا الاحتلال على التراجع سابقا في معركة بوابات الأقصى رغم الخذلان العربي والدولي الرسمي إلا من عدد قليل من الدول، واليوم نحن قادرون بإذن الله على تكرار هذا النموذج من النجاح.