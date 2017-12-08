حماس تدعو لوحدة الصف وتصعيد الانتفاضة لأجل القدس

قناة الأقصى

حيّت حركة المقاومة الإسلامية حماس، انتفاضة أبناء الشعب الفلسطيني الأبي الحر، الذي لبى نداء القدس والأقصى ف جمعة الغضب.

وقالت حماس في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، "يا من وقفتم شامخين أمام قوى الظلم والبطش، يا من سجلتم بجهادكم اليوم ملحمة بطولية دفاعا عن القدس والأقصى، يا من أعليتم صوتكم بأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية؛ نحيي فيكم هذه الروح التي تعطي دروسا لشعوب العالم أجمع، وتوصل رسالة للقاصي والداني، بأن شعبنا يضحي بدمه ويقدم نفسه رخيصة، ولا يضحي بالقدس مهما عبث بها العابثون".

واضاف البيان، "إن التضحيات التي قدمها شعبنا اليوم في كل مدينة وبلدة وقرية؛ ستشعل نار الغضب من جديد، وستكون وقودا للمرحلة القادمة".

وأكدت الحركة في بيانها، أنه في ظل الدماء التي سالت والانتفاضة التي انطلقت على ما يأتي:

أولا: ندعو شعبنا بكل فصائله ومقاوميه للاستمرار في هذه الانتفاضة المباركة حتى تحقق كامل مطالبنا العادلة.

ثانيا: نؤكد بأن قوتنا كفلسطينيين تتمثل في وحدتنا، وخاصة وحدة الميدان، ولذلك ندعو الجميع للتوحد خلف راية المقاومة.

ثالثا: نهيب بشعبنا الباسل التوجه غدا لنقاط التماس كافة مع الاحتلال في كل المناطق، والاشتباك مع جنوده ومستوطنيه فيها.

رابعا: نؤكد أن الانتفاضة المباركة قد انطلقت من جديد، ولن يوقفها سوى استرداد شعبنا لكامل حقوقه غير منقوصة، وندعو أمتنا العربية والإسلامية والأحرار حول العالم لدعم شعبنا، وكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال ومن خلفها حليفتها أمريكا.