الجهاد: الانتفاضة متصاعدة وغضب شعبي بكل المحافظات بالأيام المقبلة

قناة الأقصى - غزة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة استمرار وتصعيد انتفاضة القدس واعتبار الأيام المقبلة أيام غضب شعبي في كل المحافظات، مشددة على ضرورة استمرار المواجهات عند نقاط الاشتباك والحواجز في كل المناطق.

وأشادت الحركة في بيان صحفي ، مساء اليوم الجمعة بالجموع الحاشدة التي لبت نداء القدس في جمعة الغضب العارم رفضاً للموقف الأمريكي العدائي بحق القدس، والذي شكل عدواناً وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني وجموع الأمة العربية والإسلامية.

ونعت الشهيد محمود عبد المجيد المصري الذي ارتقى اليوم الجمعة برصاص الاحتلال شرق خانيونس أثناء المواجهات الغاضبة.

وتوجهت حركة الجهاد بالتحية والاعتزاز لجماهير أمتنا التي خرجت في مصر واليمن وتونس ولبنان والأردن والجزائر وتركيا وإيران والعراق وإندونيسيا، مثمنة موقف الأزهر الشريف ودعوته للانتفاضة في وجه القرار الأمريكي. ونهيب بجموع الأمة وكل أحرار العالم إلى الاستمرار في الدعم والإسناد وإعلاء صوت النصرة لحق الأمة في القدس الذي يدافع عنه الشعب الفلسطيني.

ودعت الجاليات العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم الفعاليات المنددة بالقرار الأمريكي العدائي.

وجددت تأكيدها على المطلب الذي أجمعت عليه القوى والفصائل والمتمثل بإعلان شطب الاعتراف بما يسمى "إسرائيل" وإلغاء اتفاق أوسلو وإعلان فشل مسيرة التسوية.

وطالبت السلطة الفلسطينية بإغلاق الباب في وجه نائب الرئيس الأمريكي وأي مبعوث أمريكي آخر ورفض استقباله.