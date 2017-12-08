بحر يدعو السلطة بسحب اعترافها بالاحتلال وإنهاء "أوسلو"

قناة الأقصى - غزة

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر السلطة الفلسطينية بسحب اعترافها بكيان الاحتلال وإنهاء اتفاقية أوسلو ردًا على قرار "امريكا" بنقل سفارتها للقدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للاحتلال.

كما أشاد بحر خلال خطبة الجمعة في المسجد العمري الكبير بموقف عدد من رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية في رفض هذا القرار والعمل بكل قوة على وقفه بشتى السبل، وخاصة البرلمان الأردني والتونسي والكويتي والسوداني، وموقف رئيس البرلمان العربي.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية الى التحرك العاجل والضغط على حكوماتهم لقطع العلاقات مع أمريكا احتجاجاً على هذا القرار، مطالباً بشطب عضوية الكنيست من كافة الاتحادات البرلمانية الدولية.

وطالب الشعوب العربية والإسلامية في كافة الدول العربية والإسلامية الى الخروج في تظاهرات عارمة عقب صلاة الجمعة اليوم للتنديد بالقرار الأمريكي.