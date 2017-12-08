حماس تدعو جماهير شعبنا لمواصلة الانتفاض والثورة

قناة الأقصى - غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الجمعة جماهير شعبنا الفلسطيني لمواصلة الانتفاض والثورة حتى انتزاع الحرية الكاملة لمدينة القدس المحتلة، لافتةً إلى أنها "خطوة على طريق تحرير كامل الأرض الفلسطينية".

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان صحفي، إن: "انتفاض جماهير شعبنا اليوم في كل أماكن تواجده واشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي شرارة انطلاق انتفاضة حرية القدس".

وأضاف أن "هذا النفير الجماهيري الكبير يعبر عن مركزية مدينة القدس في وجدان شعبنا، واستعداده للتضحية في سبيل حرية المدينة المقدسة".

وذكر قاسم أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال اليوم باستهداف المتظاهرين السلميين يعكس حجم جريمة الإدارة الأمريكية بتوفيرها الغطاء لممارسات الاحتلال؛ والتي كان آخرها اعتراف (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني .

وشهد اليوم اندلاع انتفاضة جديدة في المناطق فلسطين المحتلة كافة ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الشاب محمود المصري (30 عامًا) ارتقى شرق خان يونس برصاص الاحتلال، فيما تعاملت طواقمها مع نحو 270 حالة إصابة بالاختناق والرصاص المطاطي في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

كما خرج الملايين حول العالم اليوم في مسيرات غضب نصرة لمدينة القدس المحتلة؛ احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واعترافه بها "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها.