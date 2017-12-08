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بدء جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قرار ترمب

الجمعة 08 ديسمبر 2017 07:46 م بتوقيت القدس المحتلة

بدء جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قرار ترمب

قناة الأقصى - غزة

بدأت مساء الجمعة، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للتباحث حول مدينة القدس المحتلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالمدينة "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها.

وطلبت بعقد الجلسة كل من (بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي).

وقالت بوليفيا إن القرار "يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، مضيفا أن قرار ترامب "ليس تهديدا لعملية السلام فحسب، بل إنه تهديد للسلام والأمن الدوليين أيضا".

وأدان مندوب مصر بالمجلس القرار الأمريكي، وقال إن قرارات مجلس الأمن رفضت بدون أي شك احتلال القدس، فيما أكد مندوب بريطانيا التزام بلاده باتفاق "سلام فلسطيني-إسرائيلي وفق حدود 1967".

وأعرب مندوب فرنسا في كلمته عن أسف بلاده لقرار ترمب بالاعتراف الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ وأضاف: "نحن لا نعترف بسيادة أحد على القدس الشرقية وهي مدينة محتلة".

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