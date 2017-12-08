ملادينوف: الإجراءات الأحادية ستبعدنا عن مسار السلام

قناة الأقصى - غزة

حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مساء الجمعة، من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بمدينة القدس المحتلة؛ سيؤدي إلى انزلاق المنطقة "نحو دوامة من التطرف الديني".

واعتبر ملادينوف في افتتاح جلسة خاصة بشأن القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي أنه يأتي ضمن "سلسة من الإجراءات الأحادية التي ستبعدنا عن مسار السلام"، لافتًا إلى أن "أي قرارات أحادية الجانب تغير من وضع القدس".

وشدد على أن "وضع مدينة القدس من مسائل الوضع النهائي، كما نصت اتفاقية أوسلو، ويجب أن يكون موضع تفاوض بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين".

ودعا ملادينوف إلى احترام الأهمية الرمزية والدينية للقدس بالنسبة للشعوب، كما دعا لضبط النفس، والانخراط بالحوار.

وأكد أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم كل الجهود الرامية لحل الدولتين بناء على التفاوض"، وقال: "ما من بديل عن هذا الحل، فمن خلال الحوار يمكن أن نحقق هذا السلام".

وأضاف: نقف اليوم عند مفترق طرق مهم في تاريخ هذا النزاع الطويل، وحذرت وأحذر في حال عدم حل النزاع الفلسطيني-الصهيوني وفق تطلعات الشعبين؛ ستنزلق المنطقة نحو دوامة من التطرف الديني".