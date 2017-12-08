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برّي يؤكد لهنية رفض بلاده لقرار ترمب

الجمعة 08 ديسمبر 2017 07:42 م بتوقيت القدس المحتلة

برّي يؤكد لهنية رفض بلاده لقرار ترمب

قناة الأقصى - غزة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على موقف بلاده الرافض للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد برّي في اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على الوحدة الوطنية الفلسطينية ووقوف لبنان إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه دعا إلى اجتماع خاص للبرلمان اللبناني لبحث تداعيات وخطورة القرار الأمريكي.

من جانبه، ثمّن هنية الموقف اللبناني الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أن إضاءة مبنى الحكومة ومسجد محمد الأمين بصورة القدس في بيروت يعكس هذه المشاعر النبيلة.

واعتبر هنية أن القرار الأمريكي شكّل علامة فارقة وانتقالاً من مرحلة إلى مرحلة مختلفة لن تكون كسابقاتها، معتبرًا حالة التضامن التي جرت اليوم وحالة الغضب الجماهيري تعكس مدى ما تشكله القدس من عامل إجماع ووحدة لدى الأمة.

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