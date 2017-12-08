هنية: واهم من يعتقد أن موقفنا سينتهي بالشجب والاستنكار

قناة الأقصى - غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية مساء الجمعة، أنه "واهم من يعتقد أن موقف حماس سوف ينتهي بالشجب والاستنكار أو المظاهرات؛ التي تفرغ الشحنات العاطفية".

وشدد هنية في مقابلة مع قناة القدس الفضائية مساء اليوم الجمعة على أن انتفاضة "حرية القدس والضفة" تمضي برؤية وخطة استراتيجية"، وأن حركته اتخذت قرارًا بالمُضي في مواجهة هذا القرار الأرعن "سياسيًا وميدانيًا".

وقال: "سنتوحد كلنا أمامه، ومجلس الأمن الدولي الذي ينعقد بعد سويعات؛ يجب أن يتوائم مع أحرار العالم والجماهير المطالبة بإلغائه".

وعبر هنية عن تقديره العالي لتجاوب الجماهير الفلسطينية داخل الأرض الفلسطينية وخارجها مع الدعوة التي أطلقها أمس؛ ليكون اليوم الجمعة "يوم غضب وإطلاق شرارة هذه الانتفاضة"، موجهًا التحية للشهداء الأبرار الذين ارتقعوا بالانتفاضة الجديدة.

وشهد اليوم اندلاع انتفاضة جديدة في المناطق فلسطين المحتلة كافة، وخروج الملايين حول العالم ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

ولفت هنية إلى أن هذه الجماهير التي انطلقت في كل مكان داخل فلسطين وخارجها، وامتدت إلى أرجاء الأمة العربية والإسلامية، بمظاهرات وحراكات ضخمة حول العالم، حملت رسالتين.

وذكر أن الأولى مفادها "الرفض المطلق لقرار الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقدس"، والثانية "الاستعداد العالي للتضحية بالدماء والأرواح من أجل الدفاع عن القدس والأقصى واسقاط هذا القرار المشين".

ونوه إلى أن خروج جماهير شعبنا المنتفضة في الضفة والقدس وغزة والداخل المحتل وكل مناطق اللجوء والشتات وجالياتنا الفلسطينية وأمتنا العربية والإسلامية تؤكد أن القدس هي "عاصمة الرجولة والشهامة والشجاعة وأنهم يتطلعون إلى الحق وإلى العدل والمساواة".

وأكد أن قرار ترمب لا يمكن أن يغير حقيقة التاريخ والجغرافيا، وهوية هذه المدينة التي تهوي إليها أفئدة المسلمين، داعيًا أبناء شعبنا بالتقدم نحو انتفاضة "حرية القدس والضفة".

وقال: "نحن لا يمكن أن نقبل بأنصاف الحلول، وواهم من يعتقد أن موقفنا سوف ينتهي بالشجب والاستنكار او المظاهرات التي تفرغ الشحنات العاطفية".

وأضاف "نمضي برؤية وخطة استراتيجية على المستوى الفلسطيني والأمة؛ حتى نصل إلى نقطة النهاية، وهي التحرير والعودة إلى القدس وأرض فلسطين".

وتابع: "نقول بشكل واضح لا لبس فيه لا غموض، إن الوحدة تتجلي في ساحة الانتفاضة؛ فأوسلو مزقتنا أوسلو وهذه الاتفاقيات شتتنا؛ وهذه الانتفاضة والممانعة السياسية توحدنا".

رؤية متكاملة لإسقاط القرار

ولفت إلى أنه تحدث مع عدد من القيادات داخل فلسطين وخارجها، لوضع رؤية واستراتيجية متكاملة؛ في إطار خطة زمنية متدحرجة في كل المساحات والاتجاهات من أجل اسقاط هذا القرار وتحرير القدس ودحر الاحتلال".

وبين أنه أجرى عدة اتصالات مع عديد من القيادات العربية والإسلامية، والمؤسسات الإقليمية والدولية لتباحث القرار، لافتًا إلى أهم ما في الاجتماعات التي دعا إليها القادة هو السياسات التي سيتفقون عليها.

وأوضح هنية أننا أمام تحول كبير جدًا في ظل هذه الحراكات والمظاهرات، لافتًا إلى أن هذا يعني أن الإدارة الأمريكية "معزولة"، وأن هذه "الحراكات سوف تسقط هذا القرار شاء أو أبا"، سواءً نتنياهو أو ترمب.

ولفت إلى أن خطوة قطع العلاقة بواشنطن التي اتخذها الرئيس محمود عباس "خطوة جيدة، ولكنها تحتاج إلى المزيد".

وأشار إلى أنه في لقائه مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أمس بغزة بحضور قيادات من فتح وحماس، تحدثنا بعمق حول القرار الأمريكي، ومتطلبات مواجهته "ميدانيًا وسياسيًا".

وأكد هنية خلال اللقاء جهوزية حركته لعقد لقاءات فلسطينية على أعلى المستويات من أجل رسم السياسات المستقبلية، مشددًا على ضرورة إعطاء مساحة أوسع للعمل الميداني في الضفة والقدس، لإسقاط هذا القرار الجائر.

جلسة خاصة لمجلس الأمن

وحول الجلسة الخاصة بمجلس الأمن، التي ستعقد بعد سويعات، أكد هنية أنه "لا بد أن يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة، عن هذا التغول الأمريكي ووضع حد له"، موجهًا الشكر للدول الثماني التي طلبت عقد هذا الاجتماع وبشكل عاجل.

وشدد على أن المجلس مُطالب "بأن يعيد الاعتبار لمواجهة هذا الخروج السافر عن المجتمع الدولي وقرارات المجلس المتصلة بالقدس، وأن يقال لا لهذا القرار بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض".

وقال: "مجلس الأمن عليه أن يتحمل المسؤولية في حقن دماء الشعب الفلسطيني، وكبح عدوان الاحتلال لأننا أمام عدد من الإصابات والشهداء، وأمام انفلات صهيوني".

وأضاف "مهما كانت قدرة الإدارة الأمريكية وما تملكه من حق الفيتو، فالدول الأعضاء بمجلس الأمن يجب أن يكون لها موقف واضح. يجب محاصرة الإدارة الأمريكية ليس لأن قرارها يضرب عملية حل الدولتين، بل يضرب الأمن والاستقرار بالمنطقة وأبعد من هذا المنطقة".