مظاهرات حاشدة بعواصم مختلفة نصرة للقدس ورفضًا لقرار ترمب

قناة الأقصى - فلسطين

خرج الملايين حول العالم الجمعة في مسيرات غضب نصرة لمدينة القدس المحتلة؛ احتجاجًا علىقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واعترافه بها "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها.

وطالب هؤلاء من حكومات بلادهم سحب سفرائهم من أمريكا احتجاجًا على هذا القرار، فيما طالبوا في الدول المُطبّعة، بقطع العلاقات مع "إسرائيل" وطرد سفرائها.

الأردن ولبنان ومصر

وشهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرة حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط عمان، دعت لها الحركة الإسلامية وفعاليات شعبية وحزبية، تحت اسم "جمعة النفير للقدس".

وهتف المشاركون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى...الموت ولا المذلة.. وهاي القدس عربية غصب عن الصهيونية.. سمع حكام العرب ثورتنا كلها غضب..لا شرقية ولا غربية فلسطين إسلامية".

وأحرق المشاركون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، هاتفين "لا سفارة إسرائيلية على أرض أردنية"، ودعا المشاركون لإغلاق السفارة الإسرائيلية، وإلغاء معاهدة "وادي عربة" ردا على القرار الأمريكي.

وعمّت المسيرات والاعتصامات مناطق عدة في لبنان لاسيما المخيمات الفلسطينية، في حراك أطلق عليه "جمعة غضب" لتأكيد هوية القدس كعاصمة أبدية لفلسطين.

وردد الآلاف شعارات غاضبة ضد "الانحياز الأمريكي والتخاذل الإسلامي والعربي تجاه المدينة المقدسة"، من بينها "القدس عاصمة فلسطين"، " أمريكا الشيطان الأكبر"، "الموت لأمريكا"، إلى جانب إلقاء أناشيد وقصائد.

وأكدوا "أهمية التضامن الفلسطيني في دعم قضية القدس، والدعوة إلى إبقاء جذوة الحراك متقدة للضغط على المجتمع الدولي لتأدية دوره في مساندة الحق الفلسطيني".

وخرج مئات المصلين من مسجد الجامع الأزهر شرقي القاهرة وفي منطقة الهرم بالجيزة الجمعة في مسيرتين احتجاجا على قرار ترمب.

ورفع المشاركون عقب صلاة الجمعة لافتات مكتوبا عليها "القدس عربية، القدس فلسطينية، يسقط ترمب، أين الحكام العرب، أميركا الشيطان الأكبر".

كما ردد المحتجون هتافات منها "بالروح والدم نفديك يا أقصانا"، و"تسقط تسقط إسرائيل"، و"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

وعلى وقع الهتافات امتلأت باحات الجامع الأزهر، فيما منعت قوات الأمن المصرية العشرات من المشاركين من التظاهر خارج الجامع والوصول لميدان العتبة القريب، وأغلقت الطرق.

باكستان وإندونيسيا وماليزيا

وذكر موقع قناة "جيو" الباكستاني أن المتظاهرين في العاصمة إسلام أباد وفي مدن "كراتشي" و"بيشاور" و"لاهور"، أعربوا عن احتجاجهم ورفضهم لقرار ترامب الأخير.

وأشار إلى أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة إعادة النظر في أي تحرك يغير الوضع القانوني والتاريخي للقدس.

وشارك المئات في تظاهرة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ونددوا بقرار ترامب، ورفعوا لافتات كتب عليها "القدس ليست عاصمة إسرائيل" و"نحن مع فلسطين".

وأكد المتظاهرون الغاضبون أن القدس ستبقى مدينة عربية إسلامية، وهي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، معلنين تضامنهم الكامل مع دعوات جمعة النفير التي دعت إليها حركات وهيئات ومؤسسات فلسطينية.

واحتشد أيضًا آلاف الماليزيين في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة كوالالامبور؛ رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، وحملوا لافتات تندد بقرار ترامب، وترفض الاحتلال لفلسطين، وتؤكد أن القدس عربية إسلامية.

وقاد المظاهرة زعماء من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم والحزب الإسلامي الماليزي، كما شارك في الاحتجاجات الماليزية، عددا من الجاليات العربية وطلاب الجامعات في كوالالامبور.

وفي بنغلادش، شارك قادة ومؤيدو المنظمات الإسلامية البنجلاديشية في مظاهرة احتجاجية أمام المسجد الوطني في دكا ببنغلاديش، رفضا للقرار الأميركي.

وفي كشمير، تظاهر المئات للإعراب عن احتجاجهم ضد إعلان الرئيس الأمريكي، واحتشد المتظاهرون في مدينة "سريناجار" وبعض المناطق الأخرى بالإقليم عقب صلاة الجمعة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية أن المتظاهرين رددوا شعارات تندد بأمريكا و"إسرائيل"، وأحرقوا أعلام البلدين، وأضافت أن السلطات الهندية فرضت حظرا للتجوال عقبها.

تركيا وإيران والعراق

وتظاهر عشرات آلاف الأتراك في مدن تركية مختلفة، وخرجوا بمظاهرات في الميادين العامة، ورفعوا الأعلام التركية والفلسطينية، فضلًا عن ترديد هتافات منددة بالولايات المتحدة و"إسرائيل".

واحتشد هؤلاء في 81 مدينة وقرية تركية، أبرزها كان في ساحات مسجد السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، عقب أداء صلاة الجمعة.

وشهدت العاصمة الايرانية طهران بالتزامن مع مدن ايرانية أخرى تظاهرات حاشدة غاضبة بعد صلاة الجمعة تنديداً بالقرار الأمريكي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المتظاهرين في طهران دانوا بشدة قرار الرئيس الامريكي بشأن القدس مطالبين المجتمع الدولي والدول الاسلامي بالتحرك.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "القدس ستتحرر" و"القدس لنا" و"الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" مطالبين بوقف هذه المؤامرة الجديدة على فلسطين.

وانطلقت تظاهرات في كافة محافظات العراق؛ عقب صلاة الجمعة، تنديدًا بالقرار الأمريكي، على أن تستمر لاسيما وأن القدس تعتبر أولى قبلتي المسلمين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع).

وردد المتظاهرين شعارات تدين الرئيس الامريكي دونالد ترمب، إضافة إلى دعوتهم للوقوف مع مدينة القدس والتدخل الفوري من قبل الحكومة العراقية والدول العربية.

اليمن

شهدت مدينة صعدة اليوم تظاهرة حاشدة رفضا للإعلان الأمريكي، واستنكر المتظاهرون بشدة هذا القرار المشؤوم الذي يثبت رعاية أمريكا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

ودعا بيان تُلي خلال التظاهرة الشعب الفلسطيني إلى عدم التعويل على الدول العربية والمجتمع الدولي، مؤكدًا أهمية تلاحم القوى الفلسطينية لانتزاع حقوقهم من الاحتلال.

كما دعا البيان إلى المقاطعة لأمريكا و"إسرائيل" وخاصة المقاطعة الاقتصادية كرد عملي على هذا القرار "السافر والخطوة الاستهتارية" بالشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية.

المغرب العربي

كما خرت مظاهرات حاشدة لطلاب وأساتذة المعاهد في مدينة جرجيس التونسية، كما شهدت مدن عدة في المغرب مظاهرات مماثلة.