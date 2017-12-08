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باكستان تدين قرار ترمب: انتهاك لقرارات مجلس الأمن

الجمعة 08 ديسمبر 2017 03:13 م بتوقيت القدس المحتلة

باكستان تدين قرار ترمب: انتهاك لقرارات مجلس الأمن

أدان الرئيس الباكستاني ممنون حسين، بشدة قرار الولايات المتحدة الأميركية إزاء الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأميركية من "تل ابيب" إلى القدس الشريف.

وقال الرئيس حسين في بيان صادر عن القصر الرئاسي في إسلام آباد "إن هذا القرار ستكون له آثار سلبية على السلام والاستقرار في المنطقة.

وحث الرئيس الباكستاني الأمة الإسلامية على التعامل مع هذا التطور الخطير بجدية، مؤكداً أن هذا القرار غير مقبول، مرحبا بدعوة الرئيس التركي لعقد اجتماع طارئ لقمة منظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية الحساسة، معرباً عن أمله في أن يخرج الاجتماع بقرار حاسم.

من جانبه عدّ رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح خاقان في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة ستعود بنتائج عكسية على الأمن والسلام الإقليمي، وستؤجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "إن باكستان حكومة وشعباً قلقة حيال القرار الأميركي، وتعارض بشدة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس الشريف.

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