200 إصابة بمواجهات النفير العام لنصرة القدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أصيب أكثر من 200 مواطن فلسطيني في مواجهات اندلعت في معظم مناطق فلسطين المحتلة، بعد خروج مسيرات ضخمة في جمعة النفير العام لنصرة القدس، خاصة في مدن الضفة وقطاع غزة والداخل المحتل، رفضا لقرار ترمب بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، واعتزامه نقل السفارة الأميركية إليها.

وخرجت المسيرات الجماهيرية الحاشدة بمشاركة آلاف المواطنين، بالتزامن مع أخرى مماثلة انطلقت في عواصم ومدن عربية وعالمية، تنديدا ورفضا للقرار.

ووصل المشاركون في المسيرات التي انطلقت من مراكز المدن إلى نقاط التماس المتمثلة بالحواجز والنقاط العسكرية الصهيونية، حيث شهدت تلك المناطق مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين رشقوا الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة.

وانطلقت المواجهات في كل مدن الضفة المحتلة وفي القدس المحتلة، عند كل نقاط التماس، حيث رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، بينما أصيب نحو 217 مواطنا بجروح متفاوتة برصاص الاحتلال وبالاختناق بالغاز السام.

وفي قطاع غزة أصيب نحو 20 مواطنا برصاص الاحتلال حتى صياغة الخبر، بينهم إصابة حرجة للغاية، وذلك بمواجهات على الحدود مع الأراضي المحتلة عام 1948.