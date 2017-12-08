من نهرها إلى بحرها.. فلسطين تنتفض نصرا للقدس

قناة الأقصى - فلسطين

خرج آلاف المواطنين في مسيرات جماهيرية حاشدة في معظم مناطق فلسطين وفي العاصمة الفلسطينية الأبدية القدس المحتلة، رفضا واستنكارا للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وفي قطاع غزة خرجت عدد من المسيرات المركزية في محافظات القطاع، تنديدا بالقرار الأمريكي وتأكيدا على الحق الفلسطيني الإسلامي الكامل في العاصمة الفلسطينية المحتلة.

ففي مدينة غزة، خرج عشرات الآلاف في مسيرة ضخمة دعت لها حركة حماس رفضا لقرار ترمب.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في الحركة: "نقول لترمب أعلنت القدس عاصمة للكيان، وقائد حماس يعلن الانتفاضة ردا على قرارك ونقول إننا قادمون يا قدسنا وأرضنا".

وأكّد أن القدس كاملة هي للعرب والمسلمين، مشددا أن قرار ترمب أعاد البوصلة إلى القدس وصحح المسار؛ لأن القدس وفلسطين هي مركز الصراع مع المحتل.

وأكمل: "من خلال حماس وقادتها وأنصارها، نوجه من أرض غزة القسام والياسين والمقاومة التحية لكل أبناء الشعوب العربية والاسلامية التي لحقت بركب الغضب لمواجهة قرار ترمب".

وقال إن أقل رد على قرار ترمب هو طرد السفراء والسفارات الامريكية والصهيونية من البلدان العربية والاسلامية.

وطالب رضوان السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عاجلة بإعلان انتهاء وفشل حقبة أوسلو، ووقف التنسيق الامني ورفع اليد عن المقاومة لتواجه الاحتلال الصهيوني.

ودعا السلطة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية بسرعة على أساس الثوابت وخيار المقاومة، والدعوة العاجلة لإنعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير؛ ليتخذ قرارات مصيرية لمواجهة هذا القرار الخطير على قضيتنا، مضيفا: "يجب الاسراع برفع العقوبات عن غزة لتحريك عجلة المصالحة".

إلى ذلك، قال داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خلال مسيرة جماهيرية بغزة، إننا لن نعترف باسرائيل ولا اعتراف بالكيان ولا تنازل عن القدس، فلا وجود للكيان على أرضنا المقدسة.

وشدد شهاب أنه لا تنازل ولا صلح ولا مساومة مع الاحتلال، ولا تفريط عن أرضنا المقدسة، متابعا: "سيبقى بيننا وبينهم الرصاص والصاروخ والاستشهاديين وسكاكين الثائرين".

وخاطب الفلسطينيين في كل مكان بالاستعداد لمواجهة هذا القرار الظالم والتجهيز لمعركة الدفاع عن القدس.

وأوضح أننا اليوم في مفاصلة حقيقية، حلف للقدس وحلف مضاد للقدس والحق الفلسطيني.

وخرجت مسيرات ضخمة في مدن الضفة المحتلة، واشتبك المتظاهرين مع قوات الاحتلال في نابلس وبيت لحم والخليل ومناطق أخرى في الضفة التي انتفضت نصرة للقدس بعد صلاة الجمعة.

وفي القدس المحتلة خرج آلاف المقدسيين بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رفضا لقرار ترمب، مؤكدين على أحقية الفلسطينيين في القدس والأقصى وأن القرار لن يمر.

وهتف الآلاف غضبا للقدس ومن هتافاتهم التي كان يرددها على رأسهم قائد حماس إسماعيل هنية: "إسلامية إسلامية، قدسنا إسلامية، لا شرقية ولا غربية، كلها إسلامية".

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يتبع...