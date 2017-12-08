بعد قرار ترامب.. فتيل الانتفاضة يشتعل من جديد بالضفة

همدت الانتفاضة جذوتها قليلاً خلال الفترة الأخيرة لكنها كالجمر تحت رماد كلما هبت ريحٌ أعادتها واشتعلت، فالواقع الذي يعيشه أهل الضفة والاعتداءات الصهيونية المتواصلة على المواطنين تنبئ بأن الإنتفاضة لا يمكن لها أن تنتهي أو تندثر، ولكن يمكن أن تهدأ لفترات قليلة ثم تعود لتتقد من جديد.

وبعد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها كعاصمة للاحتلال، اشتعل لهيب الثورة لدى شبان الانتفاضة في جميع نقاط التماس مع الاحتلال رفضا لهذا القرار الجائر الظالم بحق القدس.

إعلان النفير العام

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي ورابطة علماء فلسطين النفير العام وإطلاق انتفاضة شعبية ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة للكيان.

كما خرجت مسيرات في قطاع غزة تندد بقرار ترامب الجائر ،وردد المشاركون هتافات تستنكر القرار الأميركي وتحذر من تداعياته على المنطقة، ورفعوا لافتات كتب عليها "القدس عاصمتنا الأبدية"، و"إلى ترمب.. القدس خط أحمر"، و"سنحمي القدس بأرواحنا وأجسادنا".

وفي الضفة المحتلة، شارك الآلاف في مسيرات غاضبة بمدن رام الله والخليل وبيت لحم وقلقيلية وطوباس ونابلس وأريحا، وأحرق المشاركون في مسيرة رام الله العلم الأميركي.

رعب صهيوني من جمعة غضب

كما أظهرت صحيفة "إسرائيل اليوم" تخوف الشرطة والجيش الصهيوني من المظاهرات والتحركات المزمع انطلاقها غداً الجمعة احتجاجاً بعد إعلان الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، وذلك وسط الحديث على فرض قيود معينة على دخول المصلين إلى الحرم القدسي الشريف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة والاستخبارات الصهيونية أن الاختبار الحقيقي سيكون يوم غدٍ الجمعة أثناء وبعد صلاة في الحرم القدسي الشريف، ولم تستبعد هذه المصادر حدوث ردود فعل واسعة على القرار الأميركي.