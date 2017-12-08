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تحسبا لجمعة الغضب

الاحتلال يعزز قواته في الضفة وعلى حدود غزة

الجمعة 08 ديسمبر 2017 09:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعزز قواته في الضفة وعلى حدود غزة

عززت قوات الاحتلال نشر قواته في مختلف أنحاء الضفة المحتلة، وذلك في إطار استعداداته لتصاعد المواجهات في مختلف البلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة وعلى حدود قطاع غزة، وخاصة بعد صلاة الجمعة اليوم.

ويأتي الانتشار المكثف لقوات الاحتلال مع تنامي الاحتجاجات والمظاهرات ضد قرار دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للاحتلال.

وتشير تقديرات قوات الاحتلال إلى أن الآلاف سوف يتظاهرون في مختلف أنحاء الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة. كما تتوقع تنظيم مظاهرات في داخل البلدات العربية داخل الخط الأخضر.

وبحسب التقارير الصهيونية، فإن أجهزة أمن الاحتلال تخشى "عمليات منفردة تنفذ ضد مستوطنين في الضفة الغربية".

وعزز الاحتلال نشر قواته في الضفة الغربية على المحاور الرئيسية ونقاط التماس، وفي داخل المستوطنات القريبة من قرى فلسطينية.

وكانت الأجهزة الأمنية الصهيونية قد عقدت جلسات تقييم للوضع، يوم أمس الخميس، وقررت في أعقابها تعزيز قواتها في الضفة المحتلة.

كما تجري الاستعدادات ليوم الغضب في القدس. ورغم أن قوات الاحتلال لم تحدد بعد جيل المصلين الذين يسمح بدخولهم إلى الحرم المقدسي، إلا أنها بدأت منذ ساعات الصباح الأولى بتكثيف قواتها في القدس الشرقية، وخاصة البلدة القديمة ووادي الجوز والعيسوية.

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