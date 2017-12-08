الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيا

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم غد السبت صافياً بوجه عام، ويطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة: "يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية".