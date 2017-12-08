مشعل يبحث مع عباس التطورات بشأن القدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

بحث خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التطورات الأخيرة الخطيرة التي فجرها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقراره بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مشعل مع عباس، مساء الخميس، لبحث تطورات الوضع الخطيرة بشأن العاصمة الفلسطينية المحتلة.

وأكد مشعل وعباس على أهمية الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية، وتعزيز الوحدة والجبهة الداخلية الفلسطينية، والإسراع في حشد جهود شعبنا، والاتفاق بين مختلف فصائله وقياداته، من أجل النضال والعمل معا في مواجهة هذا القرار الأمريكي العدواني الذي يستهدف القدس العاصمة الأبدية لفلسطين وبكل ما تعنيه من مكانة ورمزية كبيرة لشعبنا وأمتنا.