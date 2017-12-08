حملة اعتقالات واسعة بالقدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في البلدة القديمة ومناطق واد الجوز، والصونة في مدينة القدس المحتلة، وبلدة العيسوية المجاورة، شملت 16 مواطنا على الأقل.

وذكرت مصادر مقدسية أنه عرف من بين المعتقلين في البلدة القديمة كل من: جهاد ناصر قوس، روحي الكلغاصي، وماجد راغب الجعبة، وحمزة ملحس من منطقة باب حطة، وأمير البلبيسي من منطقة الصوانة.

وأوضحت أن الاعتقالات شملت أيضا مصطفى الهشلمون من منطقة الطور، ومحمد أبو شوشة من منطقة واد الجوز.

وقالت المصادر أن الاحتلال اعتقل أيضا عشرة شبان من بلدة العيسوية، وأنه قام بالاعتداء عليهم بالضرب وهم: أمير غريب، ومحمد داري، ويزن جابر، وفايز محيسن، ومحمد أيمن عبيد، وأنس أبو عصب وليث محمود وآدم مصطفى، ومحمد الكسواني، وأحمد درباس.