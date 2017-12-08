أردوغان: قرار ترمب يضع المنطقة بحلقة من النار

قناة الأقصى - أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان، يضع المنطقة داخل حلقة من نار، مشددا على أن "القادة السياسيين يعملون لأجل الإصلاح، وليس لإثارة الفوضى".

وأكد الرئيس التركي في خطاب ألقاه أمام حشد من المواطنين في مطار "أسين بوغا" بالعاصمة التركية أنقرة أن ترامب "يخطئ إذا كان يظن أنه على حق ما دام قويا، عليه أن يعي أن القوي ليس على حق دائما، وإنما صاحب الحق هو القوي".

وأضاف أردوغان: "أواصل مكالماتي الهاتفية، ليس فقط مع قادة الدول الإسلامية، بل تقدمت بطلب للتواصل مع بابا الفاتيكان، وسنتحدث معه".

وبيّن أنه سيبحث الموضوع أيضا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع قادة الدول الغربية كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

وتابع أردوغان: "لأن الأمر لم يعد مهمة على عاتق المسلمين وحدهم، وإنما يشمل الإنسانية جمعاء".

وأعلن الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لدولة للكيان الصهيوني، ونقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى العاصمة الفلسطينية المحتلة.