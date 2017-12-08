"بيتكوين" تتخطى حاجز 16 ألف دولار للمرة الأولى

قناة الأقصى - وكالات

تخطّى سعر العملة الافتراضية الشهيرة "بيتكوين"، حاجز الـ16 ألف دولار، للمرة الأولى، الخميس، منذ إطلاق العملة نهاية 2008.

وحسب البيانات المنشورة على موقع "coingecko.com" المتخصص برصد حركة العملات الإلكترونية، سجل سعر العملة نحو 16.474 دولار.

وصعدت العملة منذ مطلع العام الجاري بأكثر من 1400%، ارتفاعا من حدود 1000 دولار مطلع العام الجاري.

ومؤخرا، أعلن موقع "كوين ماركت كاب"، المتخصص برصد حركة العملات الإلكترونية المشفرة، أن القيمة السوقية الإجمالية لعملة "بيتكوين" تجاوزت 190 مليار دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية للعملة الافتراضية، الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجتمعة.

وأعطت هيئة تنظيمية فيدرالية أمريكية للمرة الأولى الضوء الأخضر، الجمعة الماضية، لشركة "سي إم إي غروب" المالية المسجلة في "بورصة وول ستريت" للبدء في إصدار عقود آجلة بالعملة الرقمية "بيتكوين".

وبهذه الخطوة ستخضع بعض أسواق "بيتكوين" للتنظيم الفيدرالي في الولايات المتحدة للمرة الأولى، حسب الوكالة.

كما أنها ستتيح التداول بـ"بيتكوين" لمجموعة أكبر من المستثمرين والتجار، الذين كانوا يترددون في شراء العملة الافتراضية.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.‎