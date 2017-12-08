وقفات لحماس بخانيونس رفضا لقرار ترمب

قناة الأقصى - غزة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة عدداً من الوقفات الاحتجاجية رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي ترمب بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وشارك في الوقفات التي جرت أمام قلعة برقوق وسط المدينة وفي مناطق معن والشرقية والمعسكر والقرارة، المئات من أبناء شعبنا في مناطق محافظة خان يونس كافة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات النصرة للقدس والمقدسات.

وأكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى في كلمة له على ضرورة تشكيل جبهة وطنية موحدة من كل الفصائل وبمشاركة شعبية واسعة ضد هذا القرار الغاشم.

وشدد موسى على أن القدس كانت وما زالت وستبقى عاصمة موحدة للكل الفلسطيني باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، ومحور الصراع مع هذا المحتل الغاشم الذي يحاول بأي وسيلة فرض كيانه المغتصب على هذه الأرض.

وأعلنت حركة حماس عن جمعة غضب ومسيرات حاشدة تنطلق من جميع مساجد قطاع غزة بعد صلاة الجمعة مباشرة رفضاً لقرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس.