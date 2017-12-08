تركيا: قرار ترمب بشأن القدس "بحكم العدم"

قناة الأقصى - أنقرة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، "لا نعترف أبداً بقرار الولايات المتحدة بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً أن بلاده تعتبر القرار بحكم العدم.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها "يلدريم" الخميس، خلال اجتماع لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد)، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار يلدريم في كلمة له الخميس بالعاصمة التركية أنقرة، إلى أن العالم كله عارض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكد أن القرار الأمريكي تجاهل العديد من قرارات الأمم المتحدة حول ما أسماه حل المشكلة الفلسطينية – الإسرائيلية، والقانون الدولي.

ووصف يلدريم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان، بأنه "قنبلة نزع مسمار أمانها" في المنطقة.

وأردف: "كنا ننتظر من حليفتنا الولايات المتحدة الأمريكية، احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة في هذا الموضوع (حول القدس)".

وأضاف أنه مثلما تهدد الولايات المتحدة دولاً أخرى بخصوص الالتزام بالقرارات الدولية، يتعين عليها أيضاً أن تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وأن تتحرك وفقاً لها.

وأكد رئيس الوزراء التركي أن الولايات المتحدة قدمت نموذجاً كبيراً من اللامسؤولية تجاه القدس.

وبيّن أن أي قرار يُغير من وضع القدس، أو يفتح النقاش حول وضعها سيكون بداية لكوارث كبيرة جداً، ولذلك ينبغي إعادة النظر في هذا القرار أمام أنظار العالم، وسيكون ذلك مهماً جداً للمنطقة والإنسانية.

وأعلن ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الاربعاء، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب فلسطيني عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.