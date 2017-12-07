لاجئو مخيم اليرموك يتظاهرون رفضا لقرار ترمب

قناة الأقصى - دمشق

خرج المئات من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والمتواجدين في بلدة يلدا بسوريا، الخميس، في مظاهرة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي "ترمب" الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم من قرار ترمب، واعتبروه خطوة عدائية تستهدف الحقوق الفلسطينية، وتمس بأهم الثوابت الفلسطينية وهي القدس عاصمة فلسطين.

وطالب المتظاهرون بالتراجع عن ذلك القرار، كما طالبوا جميع الحكومات العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية بضرورة التحرك العاجل للضغط على الإدارة الأمريكية حتى تتراجع عن قرارها الأخير.