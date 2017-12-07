هنية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وتركز الحديث خلال الاتصال حول القدس والقرار الأمريكي باعتبارها عاصمة للاحتلال الصهيوني، حيث ناقشا المتطلبات الضرورية للتعامل مع هذا التطور الخطير، بما في ذلك التأكيد على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الأمير تميم بن خليفة آل ثاني على موقف دولة قطر الثابت تجاه القدس، مشدداً على رفض القرار الأمريكي، ومستعرضا سلسلة الاتصالات التي أجراها مع الرؤساء والزعماء بما فيها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكد سمو الأمير وقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، معتبراً أن قضية القدس هي قضية مصير أمة.