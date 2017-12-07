العراق تستدعي السفير الأميركي بعد قرار ترمب

قناة الأقصى - بغداد

استدعت الخارجية العراقية السفير الأميركي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان الخميس، إن العراق استدعى السفير الأميركي في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.

وقالت الحكومة العراقية إن "على الإدارة الأميركية التراجع عن هذا القرار المجحف لإيقاف أي تصعيد خطير يؤدي إلى التطرف وخلق أجواء تساعد على الإرهاب وزعزعة السلم والاستقرار في العالم".

وأضاف البيان أن "رئاسة الوزراء تؤكد موقف الحكومة العراقية برفض القرار الأميركي الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإننا نحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على استقرار المنطقة والعالم وما يمثله من إجحاف بحقوق الفلسطينيين والعالم العربي والإسلامي والأديان الأخرى."

وأشار البيان إلى "أن القدس هي عنوان للتعايش بين جميع الأديان والأمم، وليس من حق أي دولة مهما بلغت أن تشرعن الاحتلال وتتجاوز على القرارات الأممية وأن تمس الحقوق المشروعة لفلسطين".