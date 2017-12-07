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شاهد فاصل من انتاج "الأقصى"

بالفيديو : الجمعة.. النفير العام لنصرة القدس

الخميس 07 ديسمبر 2017 09:10 م بتوقيت القدس المحتلة

الجمعة.. النفير العام لنصرة القدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية لإطلاق انتفاضة جديدة ومقاومة مباركة في وجه الاحتلال ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وقال: "فليكن غدا يوم غضب وبداية تحرك واسع لانتفاضة اسميها "انتفاضة حرية القدس" كتلك التي فجرها أهلنا في القدس المحتلة في الآونة الأخيرة الذين مرغوا فيها أنف الاحتلال".

شاهد هذا الفاصل من انتاج قناة الأقصى الفضائية :

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