حماس تدعو لمسيرات غاضبة بالضفة نصرة للقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظات الضفة المحتلة جماهير شعبنا للاستنفار والخروج بعد صلاة الجمعة في مسيرات غضب؛ ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.

وحددت حركة حماس المساجد الرئيسة التي ستنطلق منها الجماهير الفلسطينية الغاضبة وذلك انتصارًا للقدس وغضبة في وجه المحتلين.

ففي مدينة جنين ستنطلق المسيرة الجماهيرية من أمام مسجد جنين الكبير، وفي رام الله والبيرة ستنطلق المسيرات من مسجد البيرة الكبير وسط المدينة.

وفي مدينة الخليل دعت الحركة إلى الخروج في مسيرة حاشدة من مسجد الحسين بن علي في المدينة.

وفي مدينة القدس دعت حماس إلى خروج مسيرة جماهيرية من المسجد الأقصى المبارك رفضا للقرار الأمريكي، وتأكيدا على حق شعبنا الديني والتاريخي في القدس والأقصى.

ووجهت حماس دعوة إلى جماهير محافظة نابلس للخروج في مسيرة غاضبة بعد صلاة الجمعة من مسجد النصر بالمدينة، إضافة إلى الخروج في مسيرات غاضبة تعم أرجاء فلسطين المحتلة رفضا للقرار الأمريكي الخطير.