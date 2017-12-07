الغانم: قمة برلمانية عربية الأسبوع المقبل لبحث "اعتراف ترمب"

قناة الأقصى

أعلن رئيس البرلمان الكويتي (مجلس الأمة)، مرزوق الغانم، عن قرار الاتحاد البرلماني العربي عقد جلسة خاصة نهاية الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة الكويتي، الخميس، إنه تبلّغ من قبل رئيس الاتحاد البرلماني العربي، حبيب المالكي، بالدعوة لعقد قمة طارئة في الرباط أو القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لمناقشة القرار الأمريكي.

وأوضح أن البرلمان الكويتي يعتزم تقديم ورقة عمل فيما يتعلق بالتحركات الواجب اتخاذها بعد اجتماع القمة.

وأضاف "أبلغت رئيس الاتحاد البرلماني العربي بوجوب عقد هذه الجلسة الطارئة والاتفاق على خارطة طريق وورقة عمل كي تكون تحركاتنا مدروسة ومؤثرة ولا نقف فقط عند عبارات الشجب والرفض فنحن نحتاج أكثر من ذلك".

وأكّد على الرفض القاطع للقرار الأمريكي الذي رأى أنه ينطوي على "استهزاء وإهانة ليس لمشاعر المسلمين فقط إنما لكل الشرفاء على وجه الأرض"، مضيفا "سنذهب بكل ما نملك من قدرات لإيقاف هذا القرار"، وفق تصريحه.

وقال "هذا القرار كان يراد إصداره من بداية الثمانينات لكنهم كانوا يحسبون ردة الفعل عليه إلا أنهم الآن يرون أن هذا الوقت ملائم لهم لاتخاذه".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأربعاء، القدس عاصمة للكيان الصهيوني في خطاب من البيت الأبيض، مؤكداً أن وزارة الخارجية ستبدأ التحضير لنقل السفارة من "تل أبيب" إلى القدس.