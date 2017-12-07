البرلمان البرتغالي يدين قرار ترمب حول القدس

قناة الأقصى

أقر البرلمان البرتغالي، قرارا مؤيدا من جميع الأطراف، يدين الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مشروع قرار قدمته كتلة اليسار، والحزب الاشتراكي (الحاكم) وتم التصويت لصالح المشروع من قبل هذه الأحزاب، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، وحزب الخضر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما أيده نواب حزب الشعب المسيحي.

كما أقر البرلمان البرتغالي، مشروع قرار آخر مقدم من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب المسيحي، يعرب عن "القلق إزاء قرار رئيس الولايات المتحدة"، وتم إقراره من قبل جميع الأحزاب البرلمانية عدا الحزب الشيوعي، وحزب الخضر.

وكان ترمب أعلن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مع البدء في تسريع نقل سفارة بلاده للقدس.