إصابات خلال مواجهات ومسيرات غضب بغزة والضفة

اندلعت مواجهات عنيفة في عدة نقاط تماس مع الاحتلال في محافظة الضفة الغربية وقطاع غزة، عقب التظاهرات الغاضبة التي خرجت ظهرا في شوارع وأزقة المدن الفلسطينية.

الخليل

وقعت مواجهات في منطقة باب الزاوية في الخليل، عقب المسيرة الغاضبة التي خرجت ظهر اليوم في المدينة.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتركزت قواتها على منطقة دوار الصحة والمنارة وسط مدينة الخليل، وطاردت عشرات الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة على مدخل شارع الشهداء، واطلقت قنابل الغز المسيل للدموع.

بيت لحم

انطلق عشرات الشبان بتظاهرة تجاه منطقة "قبة راحيل" المدخل الشمالي لبيت لحم، واطلقت عشرات قنابل الغاز على الشباب وتم رشقهم بالمياه العادمة.

ورفع الشبان شعارات رافضة لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الامريكي من تل ابيب الى القدس.

بلدة تقوع

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من المدخل الغربي واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي فيما قام الشبان بإلقاء الحجارة على الجنود.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على مداخل البلدة الثلاثة فيما عم الإضراب الشامل المدارس والمحلات التجارية في البلدة.

رام الله

انطلقت مواجهات على حاجز بيت ايل العسكري فيما يتوجه المتظاهرون من وسط رام الله بالآلاف صوب الحاجز.

طولكرم

اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من مصانع "جيشوري" غرب مدينة طولكرم في أعقاب مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من دوار جمال عبد الناصر جابت شوارع المدينة نددت بقرارات الرئيس الامريكي وأكدت ان القدس كانت وستبقى عاصمة العروبة والاسلام.

وقالت مصادر طبية في الهلال الاحمر الفلسطيني إن عددا من الشبان اصيبوا بحالات اختناق وتم تقديم الاسعافات الطبية لهم ميدانيا جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع خلال المواجهات اضافة للإصابات بقنابل الصوت.

وأكدت طواقم الهلال الأحمر إصابة ١١ مواطنا، ١٠ منهم بالغاز وإصابة واحدة مطاط.

ورشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة كما أشعلوا الإطارات المطاطية خلال المواجهات التي لا زالت مستمرة حتى اللحظة.

هذا وساد الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة بطولكرم استجابة لقرار فصائل العمل الوطني.

غزة- إصابات بالرصاص الحي

أصيب 3 شبان جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصل عشرات الشبان إلى الحدود الشرقية واشعلوا اطارات السيارات قبل ان تبادرهم قوات الاحتلال بإطلاق النار.

واندلعت بين شبان وقوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق خانيونس غضباً ورفضاً للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال.

ووجهت الاطر الشبابية دعوة لاعتبار يوم غد الجمعة يوما للاشتباك مع قوات الاحتلال على طول خطوط التماس.

قلقيلية

اندلعت مواجهات في كفر قدوم في قلقيلية، وتم تسجيل 5 إصابات 4 منهم بالغاز وإصابة بالمطاط حسب الهلال الأحمر.





















