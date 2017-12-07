الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس ستة مقدسيين في مداهمات نفذتها في بلدتي جبل المكبر والعيساوية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط المقدسي إياد بشير والأسير المحرر رائد السلحوت، عقب اقتحام منزليهما بجبل المكبر.

وفي بلدة العيسوية شمال شرق القدس، داهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية البلدة، واعتقلت أربعة فتية، ونقلتهما إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.

وتواصل شرطة الاحتلال بشكل يومي حملة مداهماتها واعتقالاتها بأحياء وبلدات القدس المختلفة، مستهدفة بذلك الشبان والفتية، بحجة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.