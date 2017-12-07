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نشطاء يغردون على وسم "#جمعة_النفير_للقدس"

الخميس 07 ديسمبر 2017 12:42 م بتوقيت القدس المحتلة

نشطاء يغردون على وسم "#جمعة_النفير_للقدس"

دشن ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#جمعة_النفير_للقدس"، وذلك ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

ودعا أحد النشطاء في منتدى سوشيال فلسطين الشباب الفلسطيني إلى التغريد على الوسم الخاص، لاستنهاض كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، والتفاعل بقوة مع الهبة الجماهيرية الشعبية والإعلامية التي أعلنت عنها القوى والفصائل الإسلامية والوطنية، لنقف صفاً واحداً لإفشال المخططات التي ترمي لتصفية القضية الفلسطينية.

ويأتي ذلك في ظل إعلان الرئيس ترامب القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، في خطوة سبقتها إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية، وأثار القرار غضبا فلسطينيا.

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