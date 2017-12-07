الرشق: كل الخيارات متاحة للدفاع عن القدس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على أن كل الخيارات متاحة أمام الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية من أجل الدفاع عن مدينة القدس المحتلة.

وقال الرشق تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للاحتلال :"نجدد تأكيدنا على أنه لا يمكن لأية قوة في الأرض؛ لا الإدارة الأمريكية ولا الاحتلال ولا غيرهما قادر على فرض أمر واقع في مدينة‎ القدس المحتلة؛ ولدينا كل الخيارات ومعنا أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم في الدفاع عن القدس المحتلة.

واعتبر الرشق ‏الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال عدوان على الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، مشيرا إلى أنه لن يغير حقائق التاريخ.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس :"ما بني على باطل فهو باطل، والاحتلال والغزاة إلى زوال، وستبقى القدس كما كانت عاصمة أبدية لفلسطين والعرب والمسلمين".

وأضاف الرشق :"هذه الأيام ستكون أيام غضب تبعث شرارته جماهير شعبنا في ‎فلسطين وعالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم، رفضاً وتنديدا بجريمة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للاحتلال، وتأكيدا على حق شعبنا في الدفاع عن مقدساته وتحرير أرضه".