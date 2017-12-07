يوم غضب فلسطيني نصرة للقدس ورفضًا لقرار ترمب

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في القدس المحتلة عن إضراب عام اليوم الخميس، ودعت رابطة علماء فلسطين الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني إلى إطلاق انتفاضة شعبية ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت الفصائل في بيان مشترك إنها دعت إلى إضراب عام ومسيرات حاشدة، مؤكدة أن مدينة القدس ستبقى عاصمة الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة.

واستجابة للدعوة إلى الإضراب أعلنت وزارة التعليم توقف الدراسة اليوم، وحثت المعلمين والطلاب على المشاركة في المسيرات بكافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة.

بدورها، قالت رابطة علماء فلسطين في بيان "ندعو الأمة الإسلامية وشعبنا إلى انتفاضة عارمة شعارها القرآن والسنة لأن هذا القرار يشجع التطرف اليهودي".

وكانت حركة حماس نظمت أمس مسيرات جماهيرية غاضبة في الشوارع الرئيسية بقطاع غزة.

وردد المشاركون هتافات تستنكر القرار الأميركي وتحذر من تداعياته على المنطقة، ورفعوا لافتات كتب عليها "القدس عاصمتنا الأبدية"، و"إلى ترمب.. القدس خط أحمر"، و"سنحمي القدس بأرواحنا وأجسادنا".

وفي الضفة الغربية المحتلة، شارك الآلاف في مسيرات غاضبة بمدن رام الله والخليل وبيت لحم وقلقيلية وطوباس ونابلسوأريحا، وأحرق المشاركون في مسيرة رام الله العلم الأميركي، كما أطلق مسلحون ملثمون النار في الهواء تعبيرا عن رفضهم قرار ترمب.

من جهة أخرى، حذر وزير الاستخبارات الصهيوني يسرائيل كاتس الفلسطينيين من الخروج في احتجاجات عنيفة، وقال "أوصيهم بعدم إحداث توترات وعدم سلوك هذا الطريق.. الاحتجاجات العنيفة ستكون خطأ كبيرا للسلطات الفلسطينية".

وأعلن الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.