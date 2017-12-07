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الاحتلال يتوجه إلى دول أخرى للاعتراف بالقدس

الخميس 07 ديسمبر 2017 07:32 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يتوجه إلى دول أخرى للاعتراف بالقدس

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

رغم الرفض الدولي الواسع للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل إلا أنها تحاول انتهاز الفرصة للتوجه إلى دول أخرى لفحص استعداداتها لتحذو حذو واشنطن.

وجاء أن وزارة الخارجية والسفارات الصهيونية في العالم بدأوا بعمليات فحص أولية مع دول أخرى لفحص ما إذا كانت ستواقف على السير على خطى الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات مماثلة، بما في ذلك نقل السفارات إلى القدس.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الحديث عن عمليات فحص أولية فقط، وذلك لتجنب الاصطدام بردود سلبية.

وأضافت أنه "من الجائز الافتراض أن دولا عديدة في العالم ستفضل انتظار التطورات التي قد تحصل في الأيام القريبة قبل أن تتخذ قرارها".

وكان رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتيناهو قال بعد خطاب ترمب إنه يدعو دولا أخرى للسير على خطى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن "إسرائيل تعتقد أن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، سيسير في أعقاب ترمب".

وكانت الإذاعة العبرية سأفادت أمس أن "الرئيس الفلبيني بعث برسالة إلى إسرائيل مفادها أنه معني بنقل سفارة بلاده إلى القدس".

يذكر أن "جمهورية التشيك أعلنت مساء أمس أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مع الإشارة في ذات الوقت إلى أن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس سيحصل بالاستناد إلى نتائج مفاوضات تجريها مع شركاء رئيسيين بالمنطقة والعالم".

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