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حملة اعتقالات واسعة تطال 22 مواطنًا في قصرة

الخميس 07 ديسمبر 2017 07:30 ص بتوقيت القدس المحتلة

حملة اعتقالات واسعة تطال 22 مواطنًا في قصرة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيونية، فجر الخميس، حملة اعتقالات واسعة في بلدة قصرة جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، طالت 22 مواطنًا.

وذكرت مصادر لمراسلنا أن أعدادًا كبيرة من الاليات العسكرية اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من مساء أمس، وانتشرت في مختلف أرجاء البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في ساعات متأخرة من فجر اليوم، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، واعتقلت 22 مواطنًا من مختلف الأعمار.

وعرف من بين المعتقلين كل من: محمد إبراهيم فايز حسن، ورماح إبراهيم فايز حسن، ورضوان قاسم شحادة حسن، وأدهم نعمان قاسم كنعان، ومحمد جودت عارف عودة، ومحمد شحادة عبد الرازق عودة، ورأفت رمضان عفانة عودة، وهيثم أيمن عقلة حمدان، وربحي محمد شاكر سمارة، يزن محمد شاكر سمارة، مراد محمد شاكر سمارة، أكرم تيسير داود عودة، محمد إبراهيم احمد وادي، رمزي أحمد فتحي حسن، رامي يوسف فايز حسن، يزن رامي يوسف حسن، قصي محمود عبد الرحمن أبو ريدة، سنيور شريف عبد العزيز عودة، محمد نصر ربحي حسن، علان صايل ربحي حسن، محمد عقلة حسن، فؤاد يوسف حسن.

وتشهد قصرة من أكثر من أسبوع حالة من التوتر اليومي بعد استشهاد المزارع محمود عودة برصاص المستوطنين أثناء عمله بأرضه، وتدور يوميًا مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

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