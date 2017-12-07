مظاهرات حول العالم ضد قرار ترمب بشأن القدس

قناة الأقصى - غزة

خرجت مظاهرات غاضبة الأربعاء في تركيا والأردن ولبنان ونيويورك، كما دعا ناشطون إلى تنظيم مظاهرات في المغرب ولندن، تنديدا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ونظم مئات الأتراك في عشرات المدن التركية مظاهرات بالميادين العامة، إذ رفعوا الأعلام التركية والفلسطينية وراية حركة حماس أمام القنصلية الأميركية في إسطنبول.

كما رفعوا لافتات كتب عليها "الموت لإسرائيل"، و"القدس عربية إسلامية"، فضلًا عن ترديد هتافات منددة بالولايات المتحدة و"إسرائيل".

وفي العاصمة الأردنية عمّان خرجت مظاهرات أخرى رفع خلالها المتظاهرون لافتات منددة بالقرار، كما نظم نواب وقفة أمام السفارة الأميركية للاحتجاج.

وفي لبنان، جابت مسيرات عدة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ومنها مسيرة حاشدة بمخيم برج البراجنة قرب بيروت، وأخرى في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا.

وجابت مسيرة مماثلة بمخيم الرشيدية قرب مدينة صور، وكذلك في مخيمي نهر البارد والبداوي قرب مدينة طرابلس، فيما أعلنت الفصائل واللجان الشعبية بمخيمات لبنان الإضراب الشامل اليوم الخميس.

وفي المغرب، دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني في بيان مشترك الشعب المغربي إلى المشاركة في وقفة شعبية اليوم أمام البرلمان بالعاصمة الرباط الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

كما دعا البيان المواطنين إلى المشاركة في مسيرة بالرباط صباح الأحد المقبل الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "من أجل القدس.. مع المقاومة.. وضد كافة أشكال التطبيع"، ودعا أيضا الشعب المغربي في كل أنحاء البلاد إلى التعبير عن "غضبهم الشديد" بكل الأشكال الاحتجاجية.

وشهدت مدينة نيويورك الأميركية مساء الأربعاء وقفة احتجاجية نظمها عشرات الفلسطينيين والمسلمين في منطقة منهاتن وسط المدينة.

ورددوا هتافات مناهضة للقرار الأميركي، ورفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل "الحرية للقدس والحرية لفلسطين"، و"القدس لم تكن يوما تابعة لإسرائيل".

بدورها، دعت حملة التضامن مع فلسطين إلى تنظيم مظاهرة أمام السفارة الأميركية في لندن الجمعة تحت عنوان "ارفعوا أيديكم عن القدس"، وحث رئيس الحملة هيو لانينج الحكومة البريطانية على "الإدانة الشديدة للقرار".