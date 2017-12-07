مسيرات شمال الضفة تنديدًا بقرار ترمب

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

انطلقت في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية مسيرة جماهيرية استنكارًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاب المشاركون شوارع المخيم وهم يرددون الشعارات التي تدعو لنصرة القدس وتؤكد على عروبتها وإسلاميتها والاستعداد للدفاع عنها.

وفي مدينة طولكرم شمالا، أشعل الشبان الاطارات في المدخل الشمالي للمدينة احتجاجًا على قرار ترمب، فيما جابت في وقت متأخر من الليل مسيرة شوارع المدينة.

وكذلك انطلقت في مدينة قلقيلية مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بالقرار، إذ تجمع المواطنون وسط المدينة وهم يهتفون للقدس.