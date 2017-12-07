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مسؤول روسي: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يفجر الوضع

الخميس 07 ديسمبر 2017 07:22 ص بتوقيت القدس المحتلة

مسؤول روسي: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يفجر الوضع

قناة الأقصى - غزة

شدد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، الليلة الماضية، على أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "يمكن أن يفجر مرة أخرى الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الصهيوني ".

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية تصريحا لسلوتسكي، قال فيه: إن "قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى هذه المدينة عبارة عن استمرار سلسلة الاستفزازات في السياسة الخارجية لواشنطن التي نراقبها بطريقة منهجية".

وأضاف سلوتسكي: "من البداية ومن الواضح أن هذه الخطوة تتعارض مع كل مفاهيم التسوية في الشرق الأوسط ويمكن أن تفجر مرة أخرى الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الصهيوني ".

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