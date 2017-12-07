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ناشطون أتراك ينددون باعتراف ترمب بالقدس كعاصمة لإسرائيل

الخميس 07 ديسمبر 2017 03:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

ناشطون أتراك ينددون باعتراف ترمب بالقدس كعاصمة لإسرائيل

قناة الأقصى - غزة

احتشد، مساء  الأربعاء، المئات من الناشطين الأتراك، بمشاركة عدد من أبناء الجالية العربية، بمدينة إسطنبول التركية، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وتجمع المتظاهرون في ساحة مسجد "الفاتح" بالمدينة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات منددة بالقرار.

كما رددوا هتافات من قبيل: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"إسرائيل تقتل الأطفال"، و"القدس خط أحمر".

وقال طلال نصار، المتحدث باسم "الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين"، خلال مشاركته بالفعالية، إن "الأمة تقف اليوم أمام اختبار حقيقي".

وأضاف أنه "لا يجب أن تخفض الأمة رأسها أمام الاحتلال، وعلى الأمة العربية والإسلامية أن تدرس موقف تركيا الداعم للدولة الفلسطينية برئيسها ومؤسساتها ورجالها".

وتابع أن "القدس تنادينا جميعنا، وتستصرخ ضمائرنا جميعنا. هذه أمانة، والله أمرنا أن لا نخون الأمانة، سنقدم أرواحنا فداء للأرض المقدسة، ولن نرضح ولن نعترف بإسرائيل مهما كلفنا ذلك".

وشارك في الفعالية العشرات من أبناء الجاليات العربية، من فلسطين وسوريا ومصر والعراق.

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